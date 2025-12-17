Мотоциклисту-виновнику смертельного ДТП под Симферополем вынесли приговор

По данным ведомства, авария произошла в ноябре 2023 года. 30-летний мотоциклист двигался по автодороге «Симферополь — Ивановка» и не выбрал безопасную скорость. В результате мужчина сбил женщину, переходящую дорогу на нерегулируемом переходе.
«В результате наезда женщина от полученных травм скончалась на месте. Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Он лишен права управлять транспортными средствами на два года», — рассказали в прокуратуре.
Кроме того, с осужденного взыскали 2,4 млн рублей по удовлетворенным искам трех родственников погибшей.