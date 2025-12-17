В дачном поселке под Воронежем ночью сгорели 10 домиков

В ночь на 17 декабря в дачном поселке Рамонского района «Бондаревка» возник пожар. Огонь разгорелся в одном из деревянных домиков, а от него распространился на соседние.
Как рассказали в ГУ МЧС по региону, вызов на пульт дежурного поступил около полуночи. На место срочно выехали 8 пожарных отделений — 27 спасателей и 9 машин техники.
К их приезду в поселке пылали уже несколько построек. По данным спасателей, пожар охватил площадь в 1500 квадратных метров. В общей сложности сгорели 10 построек, еще две получили повреждения. Пострадавших в результате ЧП нет.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.