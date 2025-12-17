Ричмонд
В Уфе запустили голосование о присвоении улице имени Жириновского

Уфимцы решают, появится ли в городе улица Жириновского.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Уфы пригласили выбрать новое название для улицы. Голосование организовано на официальной онлайн-платформе города, где каждый может высказать свое мнение. Инициатива предлагает присвоить одной из улиц, расположенной в Ленинском и Демском районах, имя известного политика и государственного деятеля Владимира Жириновского.

Как пояснили в Главархитектуре, этот шаг соответствует общероссийской тенденции по сохранению памяти об основателе Либерально-демократической партии. В его честь уже названы улицы в нескольких крупных городах, включая Москву, Краснодар и Донецк. Теперь аналогичное предложение рассматривается и в столице Башкирии.

Онлайн-голосование продлится до 25 декабря.

