В Москве ученик автошколы напал с ножом на инструктора

Полиция проводит проверку по факту нанесения ножевых ранений сотруднику автошколы на северо-востоке столицы. Скрывшийся с места происшествия подозреваемый был оперативно задержан правоохранителями.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который ранил ножом инструктора автошколы в ходе конфликта. Пострадавший госпитализирован, за его жизнь борются врачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 16 декабря на северо-востоке столицы, в районе Ярославского шоссе. По предварительным данным, между учеником и инструктором вспыхнула ссора. В ходе конфликта злоумышленник ударил оппонента ножом в живот и грудь.

После нападения подозреваемый скрылся, однако вскоре был задержан и доставлен в отдел полиции по Ярославскому району. Раненого инструктора госпитализировали в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что в данный момент полиция проводит проверку всех обстоятельств случившегося.