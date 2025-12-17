В Феодосии семье с ребенком-инвалидом не выдают жилье

По данным ведомства, в социальных сетях женщина рассказала, что у нее шестеро детей, один из которых — 17-летний инвалид, имеющий тяжелое хроническое заболевание. В прошлом году их поставили на учет по выдаче жилья во внеочередном порядке, однако, по ее словам, с тех пор никаких мер не было принято.