В Крыму задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Установлено, что 33-летний житель Евпатории, опасаясь привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного пребывания на территории России иностранцев и их фиктивную регистрацию, предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 1,8 миллиона рублей. Мужчина был задержан с поличным при передаче денег.