В Крыму задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Житель Евпатории в Крыму задержан за попытку дать взятку сотруднику ФСБ в размере 1,8 миллиона рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что 33-летний житель Евпатории, опасаясь привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного пребывания на территории России иностранцев и их фиктивную регистрацию, предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 1,8 миллиона рублей. Мужчина был задержан с поличным при передаче денег.

«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет» , — говорится в сообщении ведомства.