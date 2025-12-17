В Крыму задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Установлено, что 33-летний житель Евпатории, опасаясь привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконного пребывания на территории России иностранцев и их фиктивную регистрацию, предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 1,8 миллиона рублей. Мужчина был задержан с поличным при передаче денег.
«Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет» , — говорится в сообщении ведомства.