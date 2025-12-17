В 79 домах в Кудрово из-за коммунальной аварии до ночи отключили отопление

В «Теплосети» отметили, что участок магистрали введен в эксплуатацию в 1980 году и сильно изношен. На реконструкцию 5 км трубопроводов магистрали выделено 6,3 млрд рублей. Перед следующим отопительным сезоном на этом направлении намерены смонтировать временную сеть, которая будет обеспечивать дома теплом до завершения работ в 2027 году.