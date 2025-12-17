В Москве мужчину приговорили к шести годам за распространение фейков о ВС РФ

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Московской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.