Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве мужчину приговорили к шести годам за распространение фейков о ВС РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к шести годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Источник: РИА "Новости"

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Московской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант разместил в одной из социальных сетей публикации, в которых, согласно заключениям экспертных исследований, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Указанная информация находилась в открытом доступе для неограниченного круга лиц.

Как отметили в пресс-службе, в ходе предварительного следствия проведен большой объем следственных и процессуальных действий. Выводы экспертов в совокупности с другими доказательствами полностью изобличили фигуранта в совершенном преступлении.