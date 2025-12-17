Парламент рассмотрит указ главы Приднестровья о введении режима ЧП

«Первое чрезвычайное заседание I сессии Верховного Совета ПМР, на котором будет рассмотрен Указ Президента о введении в Приднестровье режима ЧП в экономике, состоится завтра, 18 декабря», — говорится в сообщении.
Ранее спикер Верховного совета Татьяна Залевская заявила РИА Новости о том, что парламент Приднестровья поддержит введение режима чрезвычайного экономического положения в связи с энергокризисом.
Режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа в ПМР ввели 11 декабря 2024 года, и он продлевался несколько раз. Поставкой газа в ПМР в данный момент занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получал энергоресурсы от европейских стран, что сказывалось только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.