Жителя Жигаловского района, который уничтожил лес, лишили охотничьего билета

Размер ущерба оценили в 118 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Жигаловского района, который уничтожил лес, лишили охотничьего билета. Еще в декабре 2024 года 40-летний мужчина был осужден за причинение вреда деревьям в результате неосторожного обращения с огнем. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам в результате пожара, оценили в 118 тысяч рублей. Однако осужденный их отказался возмещать, — пояснили в пресс-службе ведомства.

У мужчины также был охотничий билет, что противоречило закону. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием лишить его права на охоту и взыскать деньги. В результате ущерб с осужденного взыскали, а охотничий билет аннулировали.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что суд взыскал более 4 миллионов рублей за незаконную рубку леса под Усольем-Сибирским.