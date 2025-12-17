Плахотнюк заявил о своей невиновности по делу о выводе денег

В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу и стал Пахотнюк. Олигарх был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишинёвское СИЗО № 13. Суд поместил бывшего лидера Демократической партии под арест на тридцать суток. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок содержания под стражей ему был продлён ещё на тридцать суток решением суда от 19 ноября. В среду в районном суде Кишинева проходит очередное заседание, стороны перешли к заслушиванию свидетелей. В перерыве Плахотнюк согласился ответить на несколько вопросов журналистов без камер, съемка в зале суда запрещена.
На вопрос журналиста о том, был ли Плахотнюк руководителем схемы, с помощью, которой был выведен миллиард долларов из банков Молдавии, он ответил: «Конечно нет, но это должна подтвердить сторона обвинения, у которой нет ни одного свидетеля».
Он добавил, что условия изолятора, в котором находится бывший политик, его «не избаловали». «В целом, в итоге мы установим правду, и вы ее услышите, каждый свидетель говорит о том, что знает. Нужно учитывать, что из 168 свидетелей осталось 27, для меня это достаточно, я уверен, поскольку знаю правду», — подчеркнул Плахотнюк.
Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013—2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.