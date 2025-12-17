Плахотнюк заявил о своей невиновности по делу о выводе денег

В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу и стал Пахотнюк. Олигарх был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишинёвское СИЗО № 13. Суд поместил бывшего лидера Демократической партии под арест на тридцать суток. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок содержания под стражей ему был продлён ещё на тридцать суток решением суда от 19 ноября. В среду в районном суде Кишинева проходит очередное заседание, стороны перешли к заслушиванию свидетелей. В перерыве Плахотнюк согласился ответить на несколько вопросов журналистов без камер, съемка в зале суда запрещена.