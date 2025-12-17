После ДТП, в котором погиб мэр Реутова, возбудили уголовное дело

Ранее сообщалось, что после аварии Науменко госпитализировали в одну из нижегородских ЦРБ, а 8-го декабря спецтранспортом доставили в Москву в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Науменко скончался 13 декабря в возрасте 39 лет от серьезных травм, полученных в результате ДТП. 15 декабря Науменко похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Администрацию наукограда Реутов он возглавлял с 2023 года.