Выжил чудом: уфимец провалился под лед во время рыбалки

Все случилось на улице Перспективной в районе Шакшинского моста. Согласно предварительной информации, утром 71-летний мужчина вышел рыбачить утром, а уже днем при возвращении лед не выдержал, и он провалился в воду. К счастью, рыбак смог самостоятельно выбраться обратно на льдину и оттуда позвонил спасателям.