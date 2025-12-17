Выжил чудом: уфимец провалился под лед во время рыбалки

Сегодня, 17 декабря, в Уфе на реке произошел инцидент с рыбаком. Об этом сообщают пресс-службы МЧС Башкирии и Управления гражданской защиты столицы республики.
Все случилось на улице Перспективной в районе Шакшинского моста. Согласно предварительной информации, утром 71-летний мужчина вышел рыбачить утром, а уже днем при возвращении лед не выдержал, и он провалился в воду. К счастью, рыбак смог самостоятельно выбраться обратно на льдину и оттуда позвонил спасателям.
Прибывшие на место спасатели благополучно доставили пострадавшего на берег и передали медикам для осмотра.
Специалисты призвали граждан не выходить на лед в настоящий период, строго соблюдать правила безопасности и не рисковать своей жизнью.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.