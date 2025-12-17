Ричмонд
Выжил чудом: уфимец провалился под лед во время рыбалки

Житель Уфы провалился под лед во время рыбалки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 декабря, в Уфе на реке произошел инцидент с рыбаком. Об этом сообщают пресс-службы МЧС Башкирии и Управления гражданской защиты столицы республики.

Все случилось на улице Перспективной в районе Шакшинского моста. Согласно предварительной информации, утром 71-летний мужчина вышел рыбачить утром, а уже днем при возвращении лед не выдержал, и он провалился в воду. К счастью, рыбак смог самостоятельно выбраться обратно на льдину и оттуда позвонил спасателям.

Прибывшие на место спасатели благополучно доставили пострадавшего на берег и передали медикам для осмотра.

Специалисты призвали граждан не выходить на лед в настоящий период, строго соблюдать правила безопасности и не рисковать своей жизнью.

