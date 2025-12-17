Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка установила приложение на телефон и лишилась 130 тысяч рублей

Женщина из города Тара искала в интернете работу, но попала на сайт мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Жительница города Тары в процессе поиска работы лишилась денежных средств. Мошенники предложили ей установить приложение на телефон, а после украли с ее карты 130 тысяч рублей.

Попалась на уловку мошенников 42-летняя жительница города Тары. Занимаясь поиском работы в интернете, она нашла группу, в которой якобы оказывали помощь в трудоустройстве. Условием начала помощи была необходимость установить некое приложение на телефон. Тарчанка выполнила установку, но тут же обратила внимание на резкое замедление работы телефона. Пока женщина пыталась удалить приложение, с ее карты списались деньги — более 130 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.