Омичка установила приложение на телефон и лишилась 130 тысяч рублей

Попалась на уловку мошенников 42-летняя жительница города Тары. Занимаясь поиском работы в интернете, она нашла группу, в которой якобы оказывали помощь в трудоустройстве. Условием начала помощи была необходимость установить некое приложение на телефон. Тарчанка выполнила установку, но тут же обратила внимание на резкое замедление работы телефона. Пока женщина пыталась удалить приложение, с ее карты списались деньги — более 130 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.