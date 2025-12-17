В Татарстане произошло пять инцидентов с газом, в том числе с погибшими

Остальные случаи произошли в Казани. Так, из-за обратной тяги двое молодых людей попали в больницу, а в других домах газ пришлось отключить для десятков квартир. В одном из инцидентов «домашний умелец» залил газопровод водой, за что ему грозит возмещение ущерба и штраф.