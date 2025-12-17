Ричмонд
В Татарстане произошло пять инцидентов с газом, в том числе с погибшими

В одном из случаев «домашний умелец» залил газопровод водой.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане за два дня произошла серия тревожных происшествий, связанных с газоснабжением. Оперативные службы выезжали на вызовы пять раз.

Самое трагичное происшествие случилось в селе Бима Агрызского района, где в частном доме были обнаружены тела женщины и мужчины. Причины гибели выясняются, газовики установили, что дымоходная труба была сдвинута от газового котла.

Остальные случаи произошли в Казани. Так, из-за обратной тяги двое молодых людей попали в больницу, а в других домах газ пришлось отключить для десятков квартир. В одном из инцидентов «домашний умелец» залил газопровод водой, за что ему грозит возмещение ущерба и штраф.

Госжилинспекция проводит проверки, устанавливая, как управляющие компании и газовые службы выполняли свои обязанности. Газоснабжение будет восстановлено после устранения всех нарушений.