В Татарстане произошло пять инцидентов с газом, в том числе с погибшими

В Татарстане за два дня произошла серия тревожных происшествий, связанных с газоснабжением. Оперативные службы выезжали на вызовы пять раз.
Самое трагичное происшествие случилось в селе Бима Агрызского района, где в частном доме были обнаружены тела женщины и мужчины. Причины гибели выясняются, газовики установили, что дымоходная труба была сдвинута от газового котла.
Остальные случаи произошли в Казани. Так, из-за обратной тяги двое молодых людей попали в больницу, а в других домах газ пришлось отключить для десятков квартир. В одном из инцидентов «домашний умелец» залил газопровод водой, за что ему грозит возмещение ущерба и штраф.
Госжилинспекция проводит проверки, устанавливая, как управляющие компании и газовые службы выполняли свои обязанности. Газоснабжение будет восстановлено после устранения всех нарушений.