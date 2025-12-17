Ричмонд
В Крыму женщина обвинила двух мужчин в изнасиловании: ее судили за ложный донос

Крымчанка обвинила двух новых знакомых в изнасиловании и была оштрафована.

Источник: Комсомольская правда

В Черноморском районе Крыма 42-летнюю местную жительницу признали виновной в заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В середине июля крымчанка познакомилась с двумя местными жителями. Женщина потребовала от обоих денег. В противном случае она угрожала заявить в полицию, что те совершили преступления против ее половой неприкосновенности и половой свободы.

Мужчины платить отказались. Тогда женщина действительно обратилась к правоохранителям. Стражи порядка выяснили, что никто крымчанку не насиловал, и поэтому на нее завели уголовное дело.

Суд признал женщину виновной. Ее оштрафовали на 100 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.