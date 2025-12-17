Ричмонд
В Италии уроженец Молдовы из мести убил знакомого: Он добровольно явился в полицию и рассказал о совершенном преступлении

Нашему соотечественнику предъявлено обвинение, расследование продолжается.

Источник: Комсомольская правда

В итальянском городе Сареццо задержали 32-летнего уроженца Молдовы.

Как пишет местная пресса, вечером 15 декабря молдаванин зашёл в бар, где работал его 55-летний знакомый. Клиент пырнул бармена ножом в ногу, задев бедренную артерию. Пострадавшего доставили в больницу, но не смогли спасти, пишет telegraph.md.

Сообщается, что преступник добровольно явился в полицейский участок и рассказал, что совершил нападение из мести. Молдаванину предъявлено обвинение, расследование продолжается.

