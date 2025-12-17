Трое сотрудников Порецкого муниципалитета погибли в ДТП в Чувашии

В Чувашии произошла автомобильная авария, жертвами которой стали сотрудники администрации Порецкого муниципального округа. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, включая заместителя главы округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета Евгения Лебедева.
По предварительным данным МВД республики, трагедия случилась днем 16 декабря на 34-м километре автодороги Чебоксары — Сурское. Водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Lada Granta, в котором находились чиновники.
В ДТП погибли трое сотрудников администрации: замглавы округа по экономике Татьяна Галахова, замначальника профильного управления Елена Абрамова и водитель Александр Горский.
Глава округа Евгений Лебедев отметил высокий профессионализм коллег и подчеркнул, что для муниципалитета это невосполнимая утрата.
Также в аварии пострадала пассажирка иномарки Toyota — она доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.