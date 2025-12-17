Трое сотрудников Порецкого муниципалитета погибли в ДТП в Чувашии

В Чувашии произошла автомобильная авария, жертвами которой стали сотрудники администрации Порецкого муниципального округа. В результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, включая заместителя главы округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета Евгения Лебедева.