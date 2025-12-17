«С карты покойного мужа пропали деньги!»: мужчина втайне украл у друга 800 тысяч, но его план раскрыли

Выяснилось, что незадолго до своей смерти потерпевший отдыхал с друзьями и оставил им свой телефон. Его друг, воспользовавшись доверием и имея доступ к смартфон, перевел около 800 тысяч рублей на свой счет, думая, что отсутствие общения с семьей покойного поможет ему скрыть преступление. В отношении подозреваемого завели уголовное дело.