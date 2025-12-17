Дело о махинациях с выплатами на 34 млн рублей рассмотрят в Ростовской области

В Красном Сулине завершили расследование дела в отношении восьми подозреваемых в мошенничестве и взятках на миллионы рублей. Теперь материалы следователей рассмотрит суд, сообщает пресс-служба СК СК России по Ростовской области.
Подозреваемыми оказались заместитель директора филиала отделения Фонда социального страхования России, бывший заместитель главного инженера по технике безопасности коммерческой организации по добыче угля и антрацита (к этому моменту в предприятие ликвидировано), а также шесть человек из числа работников предприятия и фиктивные работники.
Предварительно, с 2016 года бывший заместитель главного инженера организовал схему по незаконному получению выплат, положенных при несчастных случаях на производстве.
В отделение фонда социального страхования отправляли фейковые данные о пострадавших работниках, и намеренно завышали в документах их заработную плату. В итоге сообщники нелегально получили более 34 млн рублей.
По мнению следователей, заместитель директора филиала отделения Фонда соцстрахования получила взятки на сумму более чем 1,4 млн рублей.
— В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — прокомментировали в СК.
