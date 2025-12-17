Дело о махинациях с выплатами на 34 млн рублей рассмотрят в Ростовской области

Подозреваемыми оказались заместитель директора филиала отделения Фонда социального страхования России, бывший заместитель главного инженера по технике безопасности коммерческой организации по добыче угля и антрацита (к этому моменту в предприятие ликвидировано), а также шесть человек из числа работников предприятия и фиктивные работники.