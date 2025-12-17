Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД вводит изменения в школах Беларуси после трагедии в школе в Одинцово в РФ

Глава МВД дал указания из-за трагедии в российской школе в Одинцово.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в связи с трагедией в одной из российских школ будут введены изменения, связанные с мерами по обеспечению безопасности, сообщили в пресс-службе МВД.

По указанию министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, в республике предпринимаются дополнительные меры обеспечения безопасности в белорусских учреждениях образования.

Например, Департамент охраны МВД усилит бдительность сторожевой охраны в школах, проконтролирует исправность технических средств защиты. Еще особое внимание обратят на необходимость мгновенного реагирования нарядов при поступлении сигналов тревоги из школ и других учреждений.

— Здоровье и жизнь детей — наш приоритет! Мы обязаны сделать все для их безопасности, — подчеркнул Иван Кубраков.

Также глава МВД поручил Главному управлению охраны правопорядка и профилактики провести инструктажи с администрациями школ по действиям при ЧС. А Инспекция по делам несовершеннолетних проведет индивидуальную работу с учащимися, которые состоят на профилактическом учете.

Также в МВД предупредили, что любые попытки дестабилизации ситуации в Беларуси будут жестко пресечены. И добавили, что уже трех человек задержали за распространение ложной информации об опасности.

— Оперативная обстановка в республике находится под контролем органов внутренних дел и внутренних войск МВД, — констатировали в МВД.