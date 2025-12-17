Гражданину Украины дали пожизненное за участие в 14 терактах в России

«Установлено, что Булацик в период с 19 июля 2023 г. по 13 мая 2024 г., действуя организованной группой с высшим военным и политическим руководством Украины, а также лицами из числа иных военнослужащих ВСУ, участвовал в совершении 14 террористических актов на территории Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что общий ущерб от всех терактов оценивается в 18 млрд рублей.
По данным Южного окружного военного суда, в его отношении слушалось дело по девяти преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 205 (теракт) УК РФ, и пяти преступлениям, предусмотренным п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (теракт) УК РФ.