Гражданину Украины дали пожизненное за участие в 14 терактах в России

«Установлено, что Булацик в период с 19 июля 2023 г. по 13 мая 2024 г., действуя организованной группой с высшим военным и политическим руководством Украины, а также лицами из числа иных военнослужащих ВСУ, участвовал в совершении 14 террористических актов на территории Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.