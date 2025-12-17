Под Воронежем подростки спасли 15-летнюю девочку от напавшего на нее незнакомца

Полицейские нашли данные сообщения в ходе мониторинга. Проверка показала, что инцидент случился еще 9 декабря на улице Аэродромной. 45-летний горожанин неожиданно схватил проходящую мимо девочку сзади, после чего та потеряла устойчивость и рухнула на землю. Рядом оказались молодые люди, гулявшие вместе с пострадавшей, именно они оперативно вмешались в ситуацию.