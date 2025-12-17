Ричмонд
Под Воронежем подростки спасли 15-летнюю девочку от напавшего на нее незнакомца

Двое молодых парней освободили 15-летнюю школьницу из рук взрослого мужчины в Борисоглебске Воронежской области. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Источник: Российская газета

Ранее в Сети появилась информация об инциденте. Сообщалось, что гуляющие ребята заметили мужчину, который пытался силой удержать и прижать девушку. Не растерявшись, парни поспешили ей на выручку и быстро прекратили конфликт.

Полицейские нашли данные сообщения в ходе мониторинга. Проверка показала, что инцидент случился еще 9 декабря на улице Аэродромной. 45-летний горожанин неожиданно схватил проходящую мимо девочку сзади, после чего та потеряла устойчивость и рухнула на землю. Рядом оказались молодые люди, гулявшие вместе с пострадавшей, именно они оперативно вмешались в ситуацию.

Сейчас ведется служебная проверка, уточнили в полиции.