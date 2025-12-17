На Дону дело о хищении 1 млрд рублей при строительстве домов передадут в суд

По данным следствия, подозреваемые в 2024 году не выполнили обязательства по постройке частных домов, взяв при этом деньги с почти 300 жителей Ростовской и Воронежской областей, Крыма. Господин Арутюнян, являясь главой компании, проводил переговоры с потенциальными собственниками домов, Евгений Павловский отвечал за ход строительных работ, а на счет его знакомой Игнатьевой поступали деньги от клиентов.