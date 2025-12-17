Ричмонд
В Ростовской области пропала 8-летняя девочка

Вышла из дома и не вернулась: 8-летнюю Василису Гайдарову ищут в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ищут 8-летнюю Василису Гайдарову. Девочка пропала сегодня, 17 декабря, она вышла из дома и не вернулась. Ориентировку распространил поисковой отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 130 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

На момент пропажи была одета, предположительно, в красные джинсы, светлую куртку с рисунками и синюю шапку с бубенчиком.

Важно! Ребенок нуждается в медицинской помощи.

Если кто-то видел Василису Гайдарову или знает о ее местонахождении, нужно срочно позвонить по номеру «112» или по телефону горячей линии поискового отряда: 8 (800) 700−54−52.

