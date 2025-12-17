В Ростовской области пропала 8-летняя девочка

В Ростовской области ищут 8-летнюю Василису Гайдарову. Девочка пропала сегодня, 17 декабря, она вышла из дома и не вернулась. Ориентировку распространил поисковой отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 130 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
На момент пропажи была одета, предположительно, в красные джинсы, светлую куртку с рисунками и синюю шапку с бубенчиком.
Важно! Ребенок нуждается в медицинской помощи.
Если кто-то видел Василису Гайдарову или знает о ее местонахождении, нужно срочно позвонить по номеру «112» или по телефону горячей линии поискового отряда: 8 (800) 700−54−52.
