Двух волгоградцев расстрелял из ружья бизнесмен на юге Волгограда

Целый боевик разыгрался на юге Волгограда из-за спора о невыплаченной зарплате. Строитель, который пришел вместе с другом требовать у хозяина строительной фирмы деньги за свою работу, получил по голове металлической трубой и несколько пуль в бедра и голени. С такими же травмами в больницу обратился его приятель, который приходил на разборки в качестве группы поддержки.
Как рассказали в полиции, 33-летний и 30-летний мужчина приехали на строительную базу с конкретным требованием: одному из них владелец фирмы не оплатил несколько дней работы. В ответ на это предприниматель схватился за металлическую трубу и начал колотить работника. После этого 58-летний мужчина сел за руль и решил задавить гостей, но молодые люди увернулись. В конце концов нервный бизнесмен достал ружье и начал стрелять в спину убегающим молодым людям. В больнице медики сразу обратили внимание на огнестрельные дробовые раны и сообщили в полицию.
Владелец стройфирмы оказался уже ранее судимым, его снова задержали за стрельбу по людям. Предстоит выяснить, откуда у его ружье.