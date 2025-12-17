Двух волгоградцев расстрелял из ружья бизнесмен на юге Волгограда

Как рассказали в полиции, 33-летний и 30-летний мужчина приехали на строительную базу с конкретным требованием: одному из них владелец фирмы не оплатил несколько дней работы. В ответ на это предприниматель схватился за металлическую трубу и начал колотить работника. После этого 58-летний мужчина сел за руль и решил задавить гостей, но молодые люди увернулись. В конце концов нервный бизнесмен достал ружье и начал стрелять в спину убегающим молодым людям. В больнице медики сразу обратили внимание на огнестрельные дробовые раны и сообщили в полицию.