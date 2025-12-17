Ричмонд
Суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество экс-главы УВД города

КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. Суд в Краснодаре обратил в доход РФ имущество экс-главы УВД города Александра Семенова по иску ГП, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество семьи бывшего начальника УВД города. Советский районный суд города Краснодара рассмотрел гражданское дело по иску заместителя Генерального прокурора РФ к Александру и Ольге Семеновым», — говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства установлены факты несоблюдения ответчиками предусмотренных антикоррупционным законодательством обязанностей и запретов в период прохождения ими службы в органах внутренних дел Краснодарского края, сообщили в пресс-службе.