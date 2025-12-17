Ричмонд
На юге Словакии остановили движение поездов из-за авиабомбы времен войны

Ремонтные работы на мосту в Словакии привели к вынужденной остановке железнодорожного сообщения из-за найденной авиабомбы 80-летней давности. На месте работают саперы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В южной части Словакии полностью приостановлено железнодорожное сообщение на одном из участков. Причиной транспортного коллапса стала опасная находка — неразорвавшийся боеприпас времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Инцидент произошел на железнодорожном перегоне недалеко от населенного пункта Трновец-над-Вагом. По информации радиостанции, речь идет о крупной авиабомбе, которая пролежала в земле более 80 лет.

Издание Nový Čas уточняет детали происшествия. По словам представителя «Железных дорог Словакии» (ŽSR) Петры Ланиковой, боеприпас обнаружили рабочие во время ремонта моста. В Министерстве транспорта также попросили граждан сохранять спокойствие, опровергнув слухи о возможном теракте. Ведомство официально заявило, что случившееся не связано с саботажем или диверсией.

В целях безопасности было перекрыто движение составов, а также остановлены строительные работы на данном участке. На месте происшествия работают саперы, которые проводят операцию по обезвреживанию боеприпаса.