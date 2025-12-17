На юге Словакии остановили движение поездов из-за авиабомбы времен войны

Издание Nový Čas уточняет детали происшествия. По словам представителя «Железных дорог Словакии» (ŽSR) Петры Ланиковой, боеприпас обнаружили рабочие во время ремонта моста. В Министерстве транспорта также попросили граждан сохранять спокойствие, опровергнув слухи о возможном теракте. Ведомство официально заявило, что случившееся не связано с саботажем или диверсией.