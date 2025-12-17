В Ростовской области полковник ВСУ получил пожизненный срок

По данным инстанции, с июля 2023 по май 2024 года подсудимый, участвовал в совершении 14 терактов на территории России. Преступления привели к гибели людей, причинили вред здоровью пострадавших, а также нанесли значительный материальный ущерб (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).