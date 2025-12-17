На Западе намекнули, что власти США заинтересованы в конфискации активов России

США намерены вместо ЕС использовать российские активы.
Администрация США дала европейским странам четкий сигнал о намерении использовать замороженные российские активы в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций между Вашингтоном и странами Евросоюза.
«Европейцы получили четкие сигналы, что администрация США хочет использовать эти активы для урегулирования конфликта, что порождает опасения по поводу возможного столкновения с европейскими лидерами», — сообщило издание со ссылкой на источники. Там же отметили, что желание США использовать российские активы порождает опасения по поводу возможного столкновения с Европой.
Газета уточняет, что ранее в западных столицах спорили, допустимо ли вообще изъятие российских активов, то теперь дискуссия сместилась к тому, кто именно пойдет на этот шаг — Евросоюз или США. Как отметила научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре, сам факт смены вопроса радикально меняет политический контекст обсуждения в Европе.
Ранее судьба замороженных российских средств фигурирует и в одном из вариантов мирного плана США по Украине. Речь идет о документе из 28 пунктов. Согласно одному из пунктов плана, около 100 миллиардов долларов российских активов предполагалось направить на возглавляемые США программы восстановления и инвестиций на Украине. Остальную часть средств планировалось аккумулировать в совместном американо-российском инвестиционном фонде.
Ближайший саммит ЕС должен пройти 18−19 декабря. Ранее сообщалось, что в эти дни Евросоюз должен окончательно определить схему финансирования Украины в 2026—2027 годах. Однако как сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Еврокомиссия исключила вопрос конфискации российских активов из повестки.