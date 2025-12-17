На Западе намекнули, что власти США заинтересованы в конфискации активов России

Газета уточняет, что ранее в западных столицах спорили, допустимо ли вообще изъятие российских активов, то теперь дискуссия сместилась к тому, кто именно пойдет на этот шаг — Евросоюз или США. Как отметила научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре, сам факт смены вопроса радикально меняет политический контекст обсуждения в Европе.