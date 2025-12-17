Школьница чуть не потеряла слух после операции на зуб

Ранее в городе Видное врачи помогли 75-летнему мужчине не лишиться слуха из-за клеща в ухе. Мужчина обратился в больницу с жалобами на боли и необычный шум в правом ухе. При осмотре врачом был обнаружен клещ, который находился на барабанной перепонке. Извлечение насекомого из уха мужчины пришлось проводить под общей анестезией.