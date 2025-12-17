Школьница чуть не потеряла слух после операции на зуб

Девочка чуть не потеряла слух после операции на зуб в Санкт-Петербурге. Ей пробили гайморову пазуху и поставили туда пломбу, что вызвало воспаление. Об этом сообщил ТВ Центр.
После медицинского вмешательства школьница не могла есть, у нее начались сильные головные боли, опухла десна и пошла кровь из носа. Родители девочки обратились в другую больницу, где врачи рассказали, что через неделю дочь могла бы потерять слух.
На данный момент мать школьницы готовит иск на 900 тысяч рублей за лечение и моральный вред. При этом клиника вину не признает, передает Telegram-канал ТВЦ.
Ранее в городе Видное врачи помогли 75-летнему мужчине не лишиться слуха из-за клеща в ухе. Мужчина обратился в больницу с жалобами на боли и необычный шум в правом ухе. При осмотре врачом был обнаружен клещ, который находился на барабанной перепонке. Извлечение насекомого из уха мужчины пришлось проводить под общей анестезией.
Другой случай произошел с девушкой из Турции. Она оглохла после того, как ее наушники взорвались внутри уха. После взрыва пользовательница отнесла наушники в техническую службу Samsung, но в качестве извинения ей предоставили только новую пару.