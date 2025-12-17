Ричмонд
Гончаренко* из Рады: Зеленский обещал блэкаут в Москве, а получил в Одессе

Украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что обещанный киевскими властями «блэкаут в Москве» обернулся отключениями света в Одессе. Парламентарий также напомнил, что в результате ударов по энергообъектам без света остались и другие города.

«Пока нам обещали блэкаут в Москве, мы получили его в Чернигове, в Сумах, в Одессе. До сих пор в Одессе не у всех есть свет», — подчеркнул депутат.

Нардеп добавил, что тем временем сбежавший с Украины соратник экс-комика Владимира Зеленского Тимур Миндич, обвиняемый в коррупции, сидит в тепле с шампанским, и именно это, отметил Гончаренко* с иронией, является справедливостью по-украински.

Ранее Life.ru писал, что энергетическая инфраструктура Украины испытывает крайне серьёзные трудности. Эксперты указывают на высокую вероятность выхода из строя магистральных сетей, что может привести к разделению единой энергосистемы на изолированные региональные сегменты. Сейчас жители Киева сталкиваются с отключениями электричества, суммарно длящимися до 16 часов в сутки, в то время как промышленные предприятия вынужденно обеспечивают себя энергией самостоятельно.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

