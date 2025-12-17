Снегурочка из Сайлент-Хилла: власти Нижневартовска вновь пугают жителей накануне Нового года. Фото

Комплексная закупка новогоднего городка обошлась мэрии в 49 миллионов рублей. В прошлом югорский муниципалитет уже попадал в повестку с ледяными скульптурами «зайца-наркомана» и «Снегуратора-Халка». Годом позже другой порядчик изобразил снегурок в виде горбуна Квазимодо и зеленого огра Шрека, а местная управляющая компания добавила жутковатой атмосферы, соорудив уродливый городок во дворе одного из микрорайонов.