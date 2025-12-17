Снегурочка из Сайлент-Хилла: власти Нижневартовска вновь пугают жителей накануне Нового года. Фото

Снегурочку сравнивают с персонажем из фильма ужасов.
Нижневартовск (ХМАО) который год подряд претендует на звание столицы новогоднего ужаса. Вартовчан шокировали безликие светодиодные фигуры Деда Мороза и его внучки, установленные на главной площади города. Фотографиями с URA.RU поделился местный житель на условиях анонимности.
«На снимках у светодиодных Снегурочки и Деда Мороза отсутствуют черты лица. Жители в комментариях соревнуются в колкостях, гадая, чем же вдохновлялся подрядчик — игрой Atomic Heart и хоррором Silent Hill. Спокойствия не добавляет и местная газета, которая похвасталась фото утопающих в кровавом дизайне елок в фойе администрации», — поделился собеседник с журналистом.
Комплексная закупка новогоднего городка обошлась мэрии в 49 миллионов рублей. В прошлом югорский муниципалитет уже попадал в повестку с ледяными скульптурами «зайца-наркомана» и «Снегуратора-Халка». Годом позже другой порядчик изобразил снегурок в виде горбуна Квазимодо и зеленого огра Шрека, а местная управляющая компания добавила жутковатой атмосферы, соорудив уродливый городок во дворе одного из микрорайонов.
Мэрия в комментариях к публикации telegram-канала «ЧП Нижневартовск» сообщила, что лица у Мороза и его внучки подрядчик должен смонтировать позже. Жители говорят, что ждут этого момента с опасением и шутят, что Нижневартовск по праву может стать новогодней комнатой ужаса.
Фигуры на площади Нефтяников Снегурочка Дед Мороз.