Орбан отверг предложение ЕС по кредиту для Украины

«Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом», — сообщил он в своем аккаунте в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской). Премьер заявил, что Будапешт не намерен участвовать в схемах коллективного заимствования, связанного с финансированием поддержки Киева.