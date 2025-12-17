Орбан отверг предложение ЕС по кредиту для Украины

Орбан выступил против совместного кредита Евросоюза для Киева.
Венгрия не поддержит предложение Евросоюза о совместном кредите в пользу Украины вместо конфискации замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом», — сообщил он в своем аккаунте в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской). Премьер заявил, что Будапешт не намерен участвовать в схемах коллективного заимствования, связанного с финансированием поддержки Киева.
Зимой 2025 года 18−19 декабря должен пройти саммит ЕС. Ранее сообщалось, что в эти дни Евросоюз окончательно определит схему финансирования Киева в 2026—2027 годах.
Урсула фон дер Ляйен заявляла, что лидеры ЕС на саммите должны утвердить использование российских активов или новый общий заем Евросоюза. По ее словам, на 2026−2027 года Украине нужно около 137 млрд евро, 90 млрд из которых как раз должен покрыть Евросоюз.
Не все согласились с планом изъятия российских активов. Против него выступили Венгрия, Италия, Мальта и Болгария.