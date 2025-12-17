Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан отверг предложение ЕС по кредиту для Украины

Венгрия не поддержит предложение Евросоюза о совместном кредите в пользу Украины вместо конфискации замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан выступил против совместного кредита Евросоюза для Киева.

Венгрия не поддержит предложение Евросоюза о совместном кредите в пользу Украины вместо конфискации замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом», — сообщил он в своем аккаунте в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской). Премьер заявил, что Будапешт не намерен участвовать в схемах коллективного заимствования, связанного с финансированием поддержки Киева.

Зимой 2025 года 18−19 декабря должен пройти саммит ЕС. Ранее сообщалось, что в эти дни Евросоюз окончательно определит схему финансирования Киева в 2026—2027 годах.

Урсула фон дер Ляйен заявляла, что лидеры ЕС на саммите должны утвердить использование российских активов или новый общий заем Евросоюза. По ее словам, на 2026−2027 года Украине нужно около 137 млрд евро, 90 млрд из которых как раз должен покрыть Евросоюз.

Не все согласились с планом изъятия российских активов. Против него выступили Венгрия, Италия, Мальта и Болгария.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше