Один человек погиб, десять ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

В результате атак беспилотников ВСУ в Грайворонском городском округе Белгородской области погиб один человек и пострадали десять. Об этом сообщил оперштаб региона.

По данным оперативных сводок, FPV-дрон поразил движущийся автомобиль в селе Замостье, водитель погиб на месте, а двое пассажиров получили баротравмы. В результате другой атаки в том же селе были ранены мужчина и женщина в другой машине.

В городе Грайворон от детонации дрона пострадали шесть человек, включая подростка, несколько из них госпитализированы. В результате инцидентов повреждены остекление в жилых домах, автомобили и здание социального объекта.

Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников на населённые пункты в Белгородской области пострадали трое гражданских. В Грайворонском округе дроны атаковали автомобили в сёлах Новостроевка-Первая и Глотово, в результате чего водитель первой машины получил ранения ног, а во второй пострадала семейная пара.

