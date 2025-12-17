Один человек погиб, десять ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

По данным оперативных сводок, FPV-дрон поразил движущийся автомобиль в селе Замостье, водитель погиб на месте, а двое пассажиров получили баротравмы. В результате другой атаки в том же селе были ранены мужчина и женщина в другой машине.
В городе Грайворон от детонации дрона пострадали шесть человек, включая подростка, несколько из них госпитализированы. В результате инцидентов повреждены остекление в жилых домах, автомобили и здание социального объекта.
Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников на населённые пункты в Белгородской области пострадали трое гражданских. В Грайворонском округе дроны атаковали автомобили в сёлах Новостроевка-Первая и Глотово, в результате чего водитель первой машины получил ранения ног, а во второй пострадала семейная пара.
