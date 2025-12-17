Две чиновницы и водитель попали в смертельное ДТП на трассе в Чувашии

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Чебоксары — Сурское в Чувашии погибли три сотрудника администрации Порецкого района. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
— Столкновение автомобилей «Тойота Камри» и «Лада Гранта» произошло 16 декабря в 14:30 на 34 километре автодороги Чебоксары-Сурское, вблизи населенного пункта Ишаки, — говорится в сообщении.
По информации ведомства, водитель иномарки во время обгона выехал на встречную полосу и, чтобы избежать столкновения со встречной Ладой, съехал на обочину. Так же поступил и водитель второго автомобиля из-за чего произошло столкновение.
— В результате погибли водитель 1963 года рождения и две женщины — пассажирки (45 и 53 лет) с «Гранты». Травмы различной степени тяжести получила 39-летняя пассажирка иномарки, женщина доставлена в больницу, — передает Telegram-канал инспекции.
Ранее полицейские возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Навашинском районе Нижегородской области. В аварию попал мэр подмосковного Реутова Филипп Науменко. Впоследствии он скончался в столичной больнице.