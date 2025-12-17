AP: Украина находится на грани банкротства

У Киева почти нет средств на существование, пишет Associated Press.
Украина находится на грани банкротства и в ближайшие два года столкнется с критическим дефицитом финансирования, следует из оценки Международного валютного фонда, на которую ссылается агентство Associated Press. По данным издания, Киев в 2026—2027 годах должен получить от внешних партнеров свыше 130 миллиардов евро.
«Украина находится на грани банкротства. Международный валютный фонд оценивает, что в 2026 и 2027 годах ей потребуется в общей сложности 137 миллиардов евро (160 миллиардов долларов)», — пишет агентство Associated Press. Там же отметили, что средства Киев должен получить к весне 2026 года. ЕС пообещал «изыскать средства тем или иным способом».
По информации AP, в Евросоюзе фактически видят два пути закрыть финансовый разрыв: выдать Киеву кредит под обеспечение замороженных российских суверенных активов либо согласовать общий заимствованный пакет, за который будут отвечать все страны блока. Еврокомиссия добивалась согласия государств ЕС на использование доходов и части тела российских резервов в качестве обеспечения кредита Украине.
Предложение Еврокомиссии по изъятию активов встретило жесткое сопротивление ряда столиц и финансовых структур. Бельгия, Венгрия, Мальта, Италия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк выступили против выдачи Украине кредита под российские суверенные активы на сумму от 135 до 210 миллиардов евро. Франция также возражает против использования российских средств, размещенных в коммерческих банках.
Несмотря на возражения, инициатива направлена на техническое согласование постоянным представителям стран ЕС и должна быть вынесена на обсуждение и голосование на саммите в середине декабря. Глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы Центробанка РФ являются «деньгами российского народа» и пригрозила оспорить решение Еврокомиссии в суде, если его утвердят.
После начала спецоперации на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов евро. По данным Еврокомиссии, более 200 миллиардов евро из этой суммы находятся в ЕС, из них около 180 миллиардов — на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. Брюссель уже начал частично использовать доходы от этих средств: с января по ноябрь 2025 года, как сообщала Еврокомиссия, Украине перечислили 18,1 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов.