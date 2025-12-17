AP: Украина находится на грани банкротства

После начала спецоперации на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов евро. По данным Еврокомиссии, более 200 миллиардов евро из этой суммы находятся в ЕС, из них около 180 миллиардов — на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear. Брюссель уже начал частично использовать доходы от этих средств: с января по ноябрь 2025 года, как сообщала Еврокомиссия, Украине перечислили 18,1 миллиарда евро прибыли от замороженных российских активов.