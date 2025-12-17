Ричмонд
Инспектор ГИБДД спас детей, подставив машину под удар автобуса в горах

Министр МВД Владимир Колокольцев наградил героев-инспекторов из Анапы. Как они предотвратили ДТП с детьми на горной дороге. Полный отчет о происшествии от официального представителя МВД.

Источник: Аргументы и факты

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил медалями «За доблесть в службе» двух сотрудников ГИБДД из Анапы — старшего лейтенанта полиции Георгия Балабанова и лейтенанта полиции Артёма Мисана. Они предотвратили лобовое столкновение автобусов с детьми с автомобилем-нарушителем. Об этом сообщили aif.ru в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло на горном серпантине. Колонну из пяти автобусов, в которой находились более 200 детей, возвращавшихся из дельфинария, сопровождал экипаж ДПС. На одном из виражей иномарка выехала на встречную полосу. Чтобы защитить автобусы, старший лейтенант Балабанов направил патрульную машину под удар по касательной, приняв его на себя.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям госавтоинспекторов трагедии удалось избежать. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В отношении водителя, не справившегося с управлением, составлены административные протоколы. Дети благополучно доехали до лагеря.

