Инспектор ГИБДД спас детей, подставив машину под удар автобуса в горах

ЧП произошло на горном серпантине. Колонну из пяти автобусов, в которой находились более 200 детей, возвращавшихся из дельфинария, сопровождал экипаж ДПС. На одном из виражей иномарка выехала на встречную полосу. Чтобы защитить автобусы, старший лейтенант Балабанов направил патрульную машину под удар по касательной, приняв его на себя.