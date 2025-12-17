Суд изъял у семьи экс-начальника УВД Краснодара активы на три миллиарда рублей

Советский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— В ходе судебного разбирательства установлены факты несоблюдения ответчиками предусмотренных антикоррупционным законодательством обязанностей и запретов в период прохождения ими службы в органах внутренних дел Краснодарского края, — говорится в сообщении.
В результате суд изъял имущество на три миллиарда рублей: восемь земельных участков и доли в праве собственности на пять участков, девять жилых и 13 нежилых зданий и помещений, а также доли в праве собственности на 11 нежилых зданий и помещений, передает Telegram-канал ведомства.
