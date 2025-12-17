Суд изъял у семьи экс-начальника УВД Краснодара активы на три миллиарда рублей

Ранее бывший полковник ФСБ Дмитрий Фролов, обвиняемый во взятке почти на 100 миллионов рублей от банка «Кредитимпэкс», не явился на повторное рассмотрение своего дела. Он улетел в Дубай якобы подлечить здоровье. Летом 2024 года его приговорили к шести годам лишения свободы, но в тюрьму он не попал. Потом расследование возобновили. Чем еще известен Фролов — в материале «Вечерней Москвы».