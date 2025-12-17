Ричмонд
В Балашихе из-за аварии без света остались десятки многоквартирных домов

В подмосковной Балашихе из-за аварии без электричества остались десятки многоквартирных домов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявили РИА Новости в Министерстве энергетики Московской области.

«Отключено десять трансформаторных подстанций по одной линии. На месте работает бригада “Мособлэнерго”. Обнаружен пробой кабельной линии, ведётся переключение на другой кабель», — говорится в сообщении.

Из-за аварии без света остались две школы, три детских сада и 37 многоквартирных домов.

Энергетики планируют ликвидировать аварийную ситуацию в течение часа.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение полностью восстановили в 166 населённых пунктах Пензенской области, где оно отсутствовало из-за сильного ветра и мокрого снега.