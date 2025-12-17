Бывший челябинский вице-губернатор Богашов встретит Новый год в столичном СИЗО

Богашов, Менжинский и Белоусов были задержаны 23 июля. Богашов в то время уже жил и работал в Москве. Менжинского и Белоусова, задержанного сотрудникам УФСБ по Челябинской области, этапировали в столицу, где всех троих взяли под стражу. Всем инкриминируется превышение служебных полномочий (статья 286 УК РФ). По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса. Преступление выявлено при содействии ФСБ.