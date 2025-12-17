Бывший челябинский вице-губернатор Богашов встретит Новый год в столичном СИЗО

Александр Богашов и его бывшие коллеги останутся под стражей до 22 марта.
Басманный районный суд Москвы продлил срок в СИЗО до 22 марта бывшему челябинскому вице-губернатору Александру Богашову, задержанному сотрудниками ФСБ. Этот же суд продлил срок содержания под стражей бывшим коллегам Богашова: управделами губернатора и правительства Челябинской области Роману Менжинскому, бывшему вице-губернатору региона Александру Богашову и министру имущества региона Эльдару Белоусову. Об этом URA.RU сообщили источники в суде.
«Удовлетворено ходатайство следствия. Всем троим продлен срок содержания под стражей до 22 марта. Ходатайства адвокатов отклонены», — рассказал инсайдер.
Богашов, Менжинский и Белоусов были задержаны 23 июля. Богашов в то время уже жил и работал в Москве. Менжинского и Белоусова, задержанного сотрудникам УФСБ по Челябинской области, этапировали в столицу, где всех троих взяли под стражу. Всем инкриминируется превышение служебных полномочий (статья 286 УК РФ). По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса. Преступление выявлено при содействии ФСБ.