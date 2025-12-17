В Кузбассе мужчина не смог ограбить магазин из-за невозмутимого кассира

В городе Белово Кемеровской области полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин, передает официальный Telegram-канал УМВД Кемеровской области.
По информации ведомства, в магазин перед закрытием вошел неизвестный мужчина в зеленом плаще. Злоумышленник потребовал у кассира выдать деньги, угрожая при этом пистолетом. Однако плану грабителя помешали невозмутимый кассир, сохранивший самообладание, и неудобный плащ.
«Женщина не испугалась и сохранила спокойствие. В этот момент из складского помещения вышла коллега кассира, что отвлекло злоумышленника. Он направился в сторону второй работницы магазина, но зацепился плащом за прилавок и, не доведя замысел до конца, скрылся с места преступления», — заявили в региональном УМВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали налетчика, которым оказался ранее судимый 34-летний местный житель. В ходе задержания у мужчины был изъят пневматический пистолет.
