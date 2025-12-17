Психиатр Шуров: убийцу из школы в Одинцове могли зомбировать в Сети

Напавшего на школу в Одинцове девятиклассника могли завербовать и подтолкнуть к преступлению в Сети, сообщил в беседе с aif.ru врач-психиатр Василий Шуров.
Напомним, инцидент произошел утром во вторник, 16 декабря, в подмосковном поселке Горки-2. 15-летний подросток, ученик девятого класса, сначала ранил ножом охранника школы и распылил содержимое перцового баллончика ему в лицо, а затем ранил нескольких учеников.
Один из пострадавших детей — 10-летний Кобилджон — скончался на месте. Момент зверского убийства подросток записал на видео, словно готовя отчет для кого-то. Также он сделал селфи рядом с телом убитого ребенка. Накануне трагедии подросток разослал одноклассникам 11-страничный манифест «Мой гнев».
После убийства на личной странице нападавшего появилось множество комментариев от людей с украинскими символами на аватарках. Они начали писать слова поддержки убийце 10-летнего мальчика и отправлять ему виртуальные подарки.
Шуров, комментируя эту историю, допустил, что школьника могли «обработать» некие люди, с которыми он общался в Сети.
«Скорее всего, подростка обработали и подтолкнули к преступлению. Подростки вообще очень уязвимы», — отметил эксперт.
Убитого мальчика похоронят 18 декабря в его родном Таджикистане.