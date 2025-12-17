В Ростове водитель иномарки сбил 19-летнего пешехода

Водителям напоминают: нужно всегда строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Следует снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.