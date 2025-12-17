В Ростове водитель иномарки сбил 19-летнего пешехода

В Ростове-на-Дону 77-летний водитель автомобиля «Сузуки» (Suzuki) сбил на «зебре» 19-летнего пешехода. Об этом 17 декабря рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Происшествие зарегистрировали в первой половине дня на проспекте Театральном. Предварительно, мужчина за рулем легковой машины наехал на молодого человека, переходившего дорогу справа налево по нерегулируемому переходу.
— После происшествия пешехода с травмами доставили в больницу, — сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Водителям напоминают: нужно всегда строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Следует снижать скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.