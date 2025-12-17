Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Балашихи пожаловались на отключение света

Жители подмосковной Балашихи пожаловались на отключение света. Без электричества остались несколько жилых домов и магазинов.

Источник: Life.ru

«Без света остались несколько жилых домов, не работают светофоры, погасло освещение в магазинах, включая ТЦ “Ашан”, — пишет телеграм-канал “Балашиха Онлайн”.

Аварийные службы пообещали восстановить подачу электричества в течение двух часов. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Это уже вторая крупная авария в городе за последние два дня.

Ранее сообщалось, что Южно-Курильск из-за мощнейшего циклона остался без света. Стихия также затронула жилые здания: повреждены кровли и фасады многоквартирных домов. Также сильный ветер в Дагестане нарушил электроснабжение более 20 населённых пунктов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.