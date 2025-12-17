Жители Балашихи пожаловались на отключение света

«Без света остались несколько жилых домов, не работают светофоры, погасло освещение в магазинах, включая ТЦ “Ашан”, — пишет телеграм-канал “Балашиха Онлайн”.
Аварийные службы пообещали восстановить подачу электричества в течение двух часов. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Это уже вторая крупная авария в городе за последние два дня.
Ранее сообщалось, что Южно-Курильск из-за мощнейшего циклона остался без света. Стихия также затронула жилые здания: повреждены кровли и фасады многоквартирных домов. Также сильный ветер в Дагестане нарушил электроснабжение более 20 населённых пунктов.
