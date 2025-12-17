Шойгу обсудил с секретарем Совбеза Таджикистана нападение в школе Подмосковья

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 17 декабря обсудил по телефону с секретарем Совбеза Таджикистана Юсуфом Рахмоном нападение в школе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
«В ходе разговора стороны обсудили чрезвычайное происшествие 16 декабря 2025 года в подмосковной школе в Одинцовском районе. Было отмечено, что правоохранительными органами принимаются необходимые меры для объективного расследования всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении.
Напомним, в подмосковном поселке Горки-2 подросток с ножом напал на учеников Успенской средней школы. Школьников оперативно эвакуировали из здания и разместили в Доме молодежи.
Как писал KP.RU, нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По предварительной информации, подросток ранил охранника и еще нескольких человек. Также убил одного из учеников четвертого класса.