Шойгу обсудил с секретарем Совбеза Таджикистана нападение в школе Подмосковья

Шойгу и Рахмон обсудили расследование трагедии в Успенской школе.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 17 декабря обсудил по телефону с секретарем Совбеза Таджикистана Юсуфом Рахмоном нападение в школе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

«В ходе разговора стороны обсудили чрезвычайное происшествие 16 декабря 2025 года в подмосковной школе в Одинцовском районе. Было отмечено, что правоохранительными органами принимаются необходимые меры для объективного расследования всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении.

Напомним, в подмосковном поселке Горки-2 подросток с ножом напал на учеников Успенской средней школы. Школьников оперативно эвакуировали из здания и разместили в Доме молодежи.

Как писал KP.RU, нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По предварительной информации, подросток ранил охранника и еще нескольких человек. Также убил одного из учеников четвертого класса.

