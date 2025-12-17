Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

— Внимание всем! Воздушная тревога!, — говорится в его Telegram-канале.

Через некоторое время губернатор сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины, работает система противовоздушной обороны. По состоянию на 20:33 по Москве было уничтожено пять воздушных целей.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, еще 10 пострадали. Удары пришлись по селу Замостье и городу Грайворон, среди пострадавших есть один подросток.