В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
— Внимание всем! Воздушная тревога!, — говорится в его Telegram-канале.
Через некоторое время губернатор сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины, работает система противовоздушной обороны. По состоянию на 20:33 по Москве было уничтожено пять воздушных целей.
В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, еще 10 пострадали. Удары пришлись по селу Замостье и городу Грайворон, среди пострадавших есть один подросток.