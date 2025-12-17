В Москве задержали женщину, принимавшую роды в надувном бассейне у блогера Айши

О трагедии стало известно 14 декабря. 27-летняя девушка родила малыша дома в надувном бассейне. Первое время ребенок подавал признаки жизни, но примерно через час после того, как его вытащили из воды, он перестал дышать. Реанимация ни к чему не привела, спасти ребенка не удалось.