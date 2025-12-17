В Москве задержали женщину, принимавшую роды в надувном бассейне у блогера Айши

Следователи столичного Следственного комитета (СК) задержали женщину, которая принимала роды в надувном бассейне у блогера Айши. Возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.
Согласно следствию, женщина 1965 года рождения, не имея медицинского образования и квалификации в области акушерства и гинекологии, согласилась помочь блогерше с родами.
В ведомстве уточнили, что вечером 13 декабря 2025 года она пришла к девушке домой и в ночь на 14 декабря приняла у нее роды. Вскоре состояние новорожденного резко ухудшилось, и, несмотря на помощь врачей, ребенок умер.
— Следователями столичного СК фигурантка задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в Telegram-канале СК.
О трагедии стало известно 14 декабря. 27-летняя девушка родила малыша дома в надувном бассейне. Первое время ребенок подавал признаки жизни, но примерно через час после того, как его вытащили из воды, он перестал дышать. Реанимация ни к чему не привела, спасти ребенка не удалось.