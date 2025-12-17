Ричмонд
Авиакомпания в Индии нашла свой потерянный 13 лет назад Boeing 737−200

Индийская авиакомпания Air India подтвердила, что обнаружила свой пассажирский Boeing 737−200, который более десяти лет считался «потерянным».

Источник: Аргументы и факты

Индийская авиакомпания Air India обнаружила свой потерянный 13 лет назад Boeing 737−200, передает британская газета The Sun.

По информации журналистов, история получила огласку после того, как авиакомпании выставили крупный счет за многолетнюю стоянку воздушного судна в аэропорту Калькутты.

По данным Air India, самолет Boeing 737−200 находился в аэропорту с 2012 года, однако исчез из официальных архивов перевозчика. Ситуация прояснилась, когда администрация аэропорта потребовала убрать самолет со своей территории.

Сначала представители компании заверяли, что пассажирский самолет принадлежит другому авиаперевозчику, однако в ходе аудита выяснилось, что речь идет именно о том судне, которое много лет считалось пропавшим. В Air India объяснили, что смена сотрудников и пробелы в документации привели к тому, что Boeing 737−200 выпал из системы учета.

Так, за время простоя авиакомпании был выставлен счет на 114 тысяч долларов, который был оперативно оплачен.