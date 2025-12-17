Ричмонд
Хакеры шантажируют слить данные 200 000 премиум-подписчиков Pornhub и требуют выкуп

Хакеры из группировки ShinyHunters объявили, что заполучили доступ к информации пользователей Pornhub и требуют от них заплатить выкуп, угрожая обнародовать все обнаруженные данные. Как уточняет Reuters, в зоне риска оказались «постояльцы» порносайта, оформившие премиум-подписку.

«Мы требуем выкуп в биткоинах за то, что данные не будут опубликованы и будут удалены», — сказали хакеры агентству.

В качестве доказательств журналистам предоставили образец похищенной информации. Указанных там контактов оказалось достаточно, чтобы связаться с рядом пользователей. Трое из них анонимно подтвердили, что ShinyHunters смогли заполучить достоверные данные, но подчеркнули, что информация уже несколько лет как устарела.

Хакеры также пообщались с изданием Beeping Computer, и заявили, что у них есть доступ к 201 миллиону записей. В них отображается история просмотров и скачиваний видеороликов на каждом конкретном аккаунте.

